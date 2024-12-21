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موقف صلاح وهالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 17

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول وهالاند لاعب مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 17 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 17

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا
محمد صلاح ليفربول 13 هدفا 
كول بالمر تشيلسي 11 هدفا 
بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف
كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 8 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 7 أهداف

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة،  قبل مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 17.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 30 نقطة

4- نوتينغهام فورست 28 نقطة

5- مانشستر سيتي 27 نقطة

6- بورنموث 25 نقطة

7- أستون فيلا 25 نقطة

8- فولهام 24 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

11- برينتفورد 23 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 19 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

وتنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط منافسة شرسة وقوية بين ثنائي المقدمة ليفربول وتشيلسي ومعهم أرسنال ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي 

السبت 21 ديسمبر 

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2:30 عصرًا

وست هام يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد  - 5 مساءً

برينتفورد ضد نوتينغهام فورست  - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد أرسنال  - 5 مساءً

الأحد 22 ديسمبر 

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً

وحصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في  الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

محمد صلاح بالمركز الـ11

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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