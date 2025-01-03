أسعار منتجات الهاند ميد بالعتبة.. بكرات الخيط الصوف تبدأ من 45 جنيهًا والميتال بـ 800.. إكسسوارات الحقائب “بالقائمة” (فيديو وصور)

منتجات الهاند ميد هي تحف فنية يصنعها الحرفي بيديه حسب نظرته وخبرته ورؤيته الفنية، فيصنع منتجًا فريدًا ليس له مثيل بكل حب وبكل ما يملك من مهارة.

الهاند ميد أو الفنون اليدوية كثيرة، ولها أشكال وأنواع كثيرة، مثل الكروشيه والمكرمية، فن الخيط والكويلنج، الرسم والتلوين والمنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والسجاد والكليم اليدوى وصناعات المجوهرات والحلى وصناعة الشمع والصناعات المعدنية وكل واحد منها له استخداماته وأدواته المختلفة.

كما أن بكرات الصوف المستخدمة في الهاند ميد تأتي بأنواع متعددة، كل منها يناسب نوعًا معينًا من المشاريع اليدوية. إليك بعض الأنواع الشائعة:

أنواع الصوف

صوف الميرينو يمتاز بالنعومة، حيث إنه ناعم جدًّا، ومثالي للملابس والأوشحة، ويوفر دفئًا ممتازًا ومرنًا وسهل العمل به.

صوف الألباكا ناعم ومريح، ويوفر دفئًا جيدًا، كما أنه متين وطويل الأمد.

صوف الكشمير يتميز بالفخامة، حيث إنه ناعم وفاخر، ويوفر دفئًا ممتازًا وخفيف الوزن.

صوف الموهير يتميز باللمعان الطبيعي وناعم وخفيف الوزن، كما أنه مرن ومتين.

صوف الأنجورا ناعم جدًّا وحريري، ويوفر دفئًا ممتازًا.

صوف شتلاند متين وقوي، ويوفر دفئًا جيدًا، ملمسه خشن قليلًا مقارنة بأنواع الصوف الأخرى.

استخدامات بكرات الصوف

الملابس مثل البلوزات، الأوشحة، والقبعات.

الديكورات المنزلية مثل البطانيات والمفارش.

الإكسسوارات مثل الحقائب والقفازات.

أسعار الصوف

كل نوع من هذه الأنواع له استخداماته الخاصة، ويُفضل في صناعات معينة بناءً على خصائصه يحدثنا علي إبراهيم أحد أكبر بائعي الصوف في منطقة العتبة عن أسعار وأنواع الصوف منها أنواع تستخدم طوال العام وليس الشتاء فقط، حيث يصنع منه العديد من الديكورات والأشياء وليس فقط الملابس.

وتتراوح أسعار الصوف ما بين ٤٥ جنيهًا للبكرة الـ ١٠٠ جرام حتي ٧٠ جنيهًا.

كما توجد عدة أنواع من بكر الصوف القطن وتختلف كذلك أسعاره، حيث تبدأ أسعاره من ٢٠٠ جنيه وحتى ٨٠٠ جنيه للكيلو.

ويوجد أيضًا بكر صوف قطيفه تتراوح أسعاره من ٦٠٠ جنيه وحتى ٧٥٠ جنيهًا للكيلو وصوف الكريستال بسعر ٦٠ جنيهًا للبكرة ١٠٠ جرام.

خيط جلد سعر الكيلو ١٨٠ جنيهًا وخيط الكليم تتراوح أسعاره من ٤٠ جنيهًا حتى ٤٥ جنيهًا.

بكر الخيش سعر البكرة ٢٠٠ جرام ٤٠ جنيهًا.

خيط الرمش سعره ١٧٠ جنيهًا للكيلو وخيط البفي سعره ٧٥٠ جنيهًا للكيلو.

خيط المكرمية القطن يتراوح سعره بين ٨٥ جنيهًا حتى ١٢٠ جنيهًا حسب نوع الخيط والمقاس

خيط الميتال سعر الكيلو ٨٠٠ جنيه.

قطن المحلول بأنواعه يتراوح سعره ما بين ١١٥ و١٢٠ جنيهًا.

إكسسوارات الشنط

وتوجد العديد من الإكسسوارات التي يتم استخدامها في صناعة الشنط مثل الحلقات المعدن والأقفال المعدن ولوجو جلد لطباعة اسم البراند ولوجو معدن.

تبدأ أسعار تلك الإكسسوارات من أول ٥ جنيهات للقطعتين حتى ١٠ جنيهات للقطعة الواحدة.

وتستخدم الفتيات عادة الألوان الفاتحة في الشتاء على عكس الشباب، وفي أغلب الأحيان كل الألوان تكون مطلوبة، ويعتمد الطلب على الألوان حسب المواسم، فنجد أن الألوان مثل الأبيض والأحمر والأخضر مطلوبة في موسم الكريسماس.

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