السبت 21 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار ملابس الكريسماس بالمحال التجارية

أسعار ملابس الكريسماس،
أسعار ملابس الكريسماس، فيتو

أسعار ملابس الكريسماس في المحال، يفضل بعض المواطنين الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بطرق مميزة ومبهجة، سواء بإقامة حفلة عائلية أو المشاركة في الحفلات الكبرى.

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

ملابس الكريسماس تتنوع ما بين المنزلية والتنكرية

وتتنوع  ملابس الكريسماس ما بين المنزلية التي يرتديها أفراد الأسرة في الحفلات العائلية، التي منها البيجامات والشربات والتيشرتات، إضافة إلى ملابس الكريسماس التنكرية ومنها البدل والفساتين والقبعات بتصميمات زي بابا نويل.

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

 إكسسوارات الكريسماس

 يضاف إلى ذلك اكسسوارات الكريسماس مثل الأساور والتوك والفيونكات وشرائط تزيين الشعر، وأقنعة الوجه واستخدام اللحية التركيب التي تشبه لحية بابا نويل.

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

أسعار ملابس الكريسماس في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار ملابس الكريسماس في المحال التجارية؛ في السطور الآتية:

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو
  • بلغ سعر بيجامة العائلة مطرز شكل بابا نويل، بيجامة الكريسماس نحو 655 جنيهًا.
  • بلغ سعر طقم لانجيري سانتا للكريسماس نحو 249 جنيهًا.
  • بلغ سعر رداء قطيفة بقلنسوة بتصميم سانتا كلوز للكريسماس نحو 750 جنيهًا.
  • بلغ سعر ملابس بابا نويل للبنات نحو 400 جنيه.
  • بلغ سعر تيشرت الكريسماس نحو 249 جنيهًا.
  • بلغ سعر فستان بابا نويل الكريسماس من القماش الأحمر نحو 472 جنيهًا.

 

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

 

اسعار طاقية بابا نويل في المحال التجارية

  1. بلغ سعر طاقية سانتا للحفلات مبتكرة نحو 255 جنيهًا.
  2. بلغ سعر قبعة كروشيه طويلة الذيل للكريسماس نحو 175 جنيهًا.
  3. بلغ سعر طاقية سانتا للكريسماس نحو 80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر طاقية الكريسماس للأطفال من 87 إلى 93 جنيهًا.
  5. بلغ سعر قبعة سانتا حمراء للكريسماس فاخرة عبوة تتكون من 12 قبعة نحو 255 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قبعة سانتا كريسماس مخملية للبالغين من 138 إلى 155 جنيهًا.

 

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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

أسعار ملابس الكريسماس في المحال التجارية

  • بلغ سعر سويت شيرت للكريسماس بطباعة سانتا كلوز مقاس عائلي نحو 450 جنيهًا.
  • بلغ سعر زي تنكري بتصميم عباءة بغطاء رأس سانتا كلوز للكريسماس للبنات والنساء نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر ملابس كريسماس للحيوانات الأليفة نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر بدلة سانتا كلوز قطيفة أحمر نحو 1000 جنيه.
  • بلغ سعر شريط رأس بتصميم سانتا كلوز لتزيين الكريسماس نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر دفايات قدمين بتصميم منقوش من الفرو الصناعي مستوحاة من موضة الثمانينيات نحو 400 جنيه.
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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

 

سعر ملابس الكريسماس في المحال التجارية

  1. بلغ سعر فستان الكريسماس قطعة واحدة نحو 542 جنيهًا.
  2. بلغ سعر روب تنكري كريسماس سانتا كلوز أحمر نحو 800 جنيه.
  3. بلغ سعر نظارات بنمط سانتا كلوز وشجرة الكريسماس للأطفال نحو 50 جنيهًا.
  4. بلغ سعر شرابات كريسماس سميكة من الصوف الناعم نحو 153 جنيهًا.
  5. بلغ سعر زي سانتا كلوز للكريسماس أحمر قطيفة نحو 400 جنيه.
  6. بلغ طقم بيجامة شتوي على أشكال سانتا كلوز نحو 590 جنيهًا.
  7. تراوح سعر طوق رأس للكريسماس بتصميم سانتا والأقزام وشجر الكريسماس من 435 إلى 450 جنيهًا.
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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

أسعار ملابس الكريسماس في المحال التجارية

  • بلغ سعر سكارف كريسماس منقوش نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر سوار خرز بدلاية سانتا كلوز نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر 3 أزواج من شرابات بألوان الكريسماس مصنوعة من الصوف نحو 450 جنيهًا.
  • تراوح سعر لحية سانتا كلوز طويلة من 387 إلى 435 جنيهًا.
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أسعار ملابس الكريسماس في المحال، فيتو

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