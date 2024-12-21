الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وبرايتون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي،انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام يونايتد أمام ضيفه برايتون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب لندن ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل وست هام أمام برايتون

دخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام برايتون بتشكيل مكون من:

لوكاس فابيانسكي - أرون وان بيساكا - كونستانتينوس مافروبانوس - ماكسيميليان كيلمان - إيميرسون بالميري - إيديسون ألفاريز - توماس سوتشيك - جارود بوين - لوكاس باكيتا - محمد قدوس - نيكولاس فولكروج

فريق برايتون، فيتو

تشكيل برايتون أمام وست هام

أما فريق برايتون فدخل مباراته أمام وست هام بتشكيل مكون من:

بارت فيربروجين - جويل فيلتمان - يان باول فان هيكي - لويس دانك - بيرفيس إستوبينان - جيورجينيو روتر - براجان جرودا - كارلوس باليبا - كاورو ميتوما - جواو بيدرو - ماتس فيفر

ترتيب الفريقين قبل المباراة

قبل المباراة احتل برايتو المركز التايع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطة، فيما احتل وست هام المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.