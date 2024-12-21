توقعات أسعار المعادن النفيسة في 2025، أونصة الذهب تتجاوز حاجز الـ 3000 دولار، وجرام الفضة يتخطى الـ 100 جنيه، والاستثمار في سبائك الفضة يبدأ من 5000 جنيه

توقعت بعض المؤسسات العالمية ارتفاع أسعار المعادن من الذهب والفضة الفترة المقبلة وخلال العام القادم ، ورجحت التوقعات تخطى سعر أونصة الذهب حاجز الـ 3000 دولار والفضة إلى 31 دولارا للأونصة.

توقعات أسعار الذهب

وقال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.

وأوضح مستشار شعبه تعدين الذهب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة كانت أسعار الذهب مرتفعة في ظل المعدلات الاقتصادية والتضخم والصراعات السياسية.

توقعات اسعار الفضة

وتوقع عدلي ميلاد عضو الغرف التجارية وأحد العاملين في قطاع الفضة، أن يرتفع الطلب على الفضة كمعدن الفترة المقبلة ودخولها في صناعات أخرى ما يرفع سعر الفضة مستقبلًا.

وأوضح ميلاد أن جرام الفضة يسجل الآن نحو 50 جنيهًا ومن الممكن أن يرتفع إلى 100 جنيه خلال سنتين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السبائك الفضة ممكن أن تبدأ من 5000 جنيه، والسبائك تصل إلى 5 جرام وأكثر من حيث الوزن.

وشدد على الاستثمار في الفضة جيد وعلى العميل أن يقوم باختيار شركة مناسبة أو محل ثقة لشراء الفضة سواء مشغولات أو سبائك.

وتوقع جولدمان ساكس وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025. ويرى أن الذهب أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية، خصوصًا في ظل التغيرات السياسية المتوقعة مع إدارة ترامب، ويقترح الاستثمار في الذهب

يو بي إس:

بنك "يو بي إس" يتوقع أن يستقر سعر الذهب عند 2900 دولار للأونصة بنهاية 2025، مع استمرار تفوقه على السلع الأخرى. لكنه تحذر من تباطؤ وتيرة المكاسب.

اسعار الذهب فى البورصة اليوم

حققت أسعار الذهب مستويات جديدة فى السعر العالمى داخل البورصة العالمية اليوم السبت، حيث تراجعت الأونصة بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأ المعدن الأصفر فى تسجيل تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أنة خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.96 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2622.91 دولارا للأونصة.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2645.1 دولارا للأونصة

تراجع الدولار خلال عامين

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة، الجمعة، عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

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