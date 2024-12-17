شعبة صناعة الذهب: مصمم المجوهرات يتمتع بحس إبداعي وفني (صور)

قال الدكتور كرم مسعد أستاذ تصميم المجوهرات بكلية التربية الفنية ومستشار التدريب في شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة: إن التصميم بالنسبة للمجوهرات هو رأس الهرم في المنتجات الذهبية، حيث إن المصمم وصانع المجوهرات يمكن أن يصل بالمنتج إلى العالمية.

تصميم المشغولات الذهبية

وأضاف أن هناك علاقة قوية بين المصمم والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والألماس، مشيرًا إلى أن المصمم يجب أن يتمتع بحس إبداعي وفني لتقديم منتج نهائي جاذب وملفت.



واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والاخير، والذي يشهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض نبيو للذهب

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

كما شهد المعرض إقبالًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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