السبت 21 ديسمبر 2024
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محافظات

انعقاد عمومية نادي الرواد بالعاشر من رمضان تحت إشراف قضائي

شباب الشرقية, فيتو
شباب الشرقية, فيتو

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالشرقية انعقاد  الجمعية العمومية العادية  لـنادي الرواد الرياضي  بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والتي تتم تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أسامة يحي وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو
انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو

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المشرفون على الجمعية العمومية 

 وأوضح وكيل الوزارة أنه أشرف على انعقاد الجمعية العمومية الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، وأنور الزق مدير إدارة الهيئات وهشام عبد الواحد مدير إدارة الهيئات الرياضة والسيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة للرياضة.

انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو
انعقاد الجمعية العمومية لمنتدى الرواد بالعاشر -فيتو

جدول أعمال الجمعية وبند استكمال أمين الصندوق 

تضمنت بنود التصويت الخاصة بالجمعية العمومية  جدول أعمال الجمعية العمومية وبند استكمال أمين الصندوق حيث بدأت الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة وحتي الساعة السابعة مساءً أمس والتي استمرت بالقيام بأعمال التصويت الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية حتي الساعة السابعة مساء.

انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو
انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو

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وكيل الوزارة يوجه الشكر لكل المشاركين 

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم الشكر والتقديرالى المستشار أسامة يحيي للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية كما اوصل الشكر للجنة الإدارية المشكلة لإدارة شئون النادي والإدارة التنفيذية للنادي  على التنظيم والاعداد الجيد الذي ظهرت به إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من شكل حضاري يليق بأعضاء الجمعية العمومية  للنادى

انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو
انعقاد الجمعية العمومية لنتدى الرواد بالعاشر -فيتو

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الاشراف القضائى المستشار اسامة يحيي الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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