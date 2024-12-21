شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تعادل فريق غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري

تشكيل غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري

مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري

ويسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لمواصلة الانطلاقة المميزة التي بدأها تحت قيادة مدربه شوقي غريب، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراته السابقة على فريق زد إف سي بنتيجة 3ـ1 في كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق الاتحاد السكندري فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في كأس الرابطة.

حكام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري

القنوان الناقلة لمباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري عبر شاشتها وذلك لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

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