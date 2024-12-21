السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اصابة طفلين في حريق شقة بالمنصورة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أصيب طفلان في العقد الأول من عمرهما باختناق إثر نشوب حريق فى شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة بمحافظة الدقهلية  .

إصابة طفلين في حريق شقة بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حريق شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة أول ش محمد فتحى
وصف البلاغ حريق فى شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق.

أسماء المصابين باختناق في حريق شقة سكنية 


هرعت سيارتا إسعاف إلي موقع الحريق، وتبين إصابة حالتي اختناق في حريق شقة بالمنصورة  وهم  إيمان حسن عبد الرحمن 7 سنوات المنصورة اختناق، ومحمود عبد الحميد محسوب 10 سنوات المنصورة
 

تم نفل الطفلين المصابين لمستشفي المنصورة العام الجديد الدولى سابقا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية اسماء المصابين اصابة طفلين النيابة العامة حريق شقه سكنيه مستشفى المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وزير العمل يلتقي المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في الزقازيق

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية