اصابة طفلين في حريق شقة بالمنصورة

أصيب طفلان في العقد الأول من عمرهما باختناق إثر نشوب حريق فى شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة بمحافظة الدقهلية .

إصابة طفلين في حريق شقة بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حريق شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق في المنصورة أول ش محمد فتحى

وصف البلاغ حريق فى شقة فى الدور الثانى علوى منزل مكون من ثلاث طوابق.

أسماء المصابين باختناق في حريق شقة سكنية



هرعت سيارتا إسعاف إلي موقع الحريق، وتبين إصابة حالتي اختناق في حريق شقة بالمنصورة وهم إيمان حسن عبد الرحمن 7 سنوات المنصورة اختناق، ومحمود عبد الحميد محسوب 10 سنوات المنصورة



تم نفل الطفلين المصابين لمستشفي المنصورة العام الجديد الدولى سابقا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.