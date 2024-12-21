وفاة شاب أثناء عمله في الغربية

توفى، منذ قليل، شاب مقيم قرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بـ محافظة الغربية، إثر سقوطه من أحد المنازل أثناء قيامه بأعماله في مجال الصاج وسعيه وراء رزقه الحلال.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية قصر بغداد بوفاة شاب يدعي أحمد أيمن الشطلاوي يعمل في مجال الصاج، حيث فقد توازنه وسقط من أعلى منزل أثناء تأديته لعمله، مما أسفر عن وفاته على الفور.

وفاة شاب في حادث سقوط أثناء عمله بالغربية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري الأسرة استعداداتها لإنهاء إجراءات دفن الفقيد، حيث سيشيع جثمانه بعد قليل.

فيما نعى أهالي محافظة الغربية الشاب الراحل عبر صفحات التواصل الإجتماعي والذي كان مثالًا للشاب المجتهد الساعي للرزق الحلال، ويقدمون أحر التعازي لذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

استقبلوه بالزغاريد، انتشال جثمان طفل الغربية الغارق بعد 4 أيام بحث

وعلى صعيد آخر، تمكن فريق الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية، قبل قليل، من انتشال جثة الطفل "فهد جابر قنديل" صاحب العامين والذي غرق بترعة القضابة بمدينة بسيون قبل أربعة أيام.

وجاء انتشال الجثمان عقب جهود مُضنية من البحث شارك فيها الصيادين وشباب القرية لمسافة بطول 2 كيلومتر.

واستقبلت النساء في محافظة الغربية خروج الجثمان بالزغاريد بعد أن كادوا يفقدن الأمل في العثور عليه خاصة بعد طول مدة البحث.

واحتشد المئات من الأهالي على طول شط الترعة وحملوا الجثمان ووضعوه على الجسر في انتظار تصريح النيابة بالدفن.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية القضابة مركز بسيون بسقوط طفل عمره عامين يدعي "فهد جابر قنديل" في الترعة.

انتقال الإنقاذ النهرى

وعلى الفور توجهت فرقة من الانقاذ النهرى بـ الغربية إلى موقع البلاغ بقرية القضابة ونزل غطاسين من عناصر الإنقاذ مع عدد من الصيادين وأهالي القرية للبحث عن الطفل الذي يبلغ عمره عامين بحسب إفادة أسرته.

وأجرى عناصر الإنقاذ النهرى بحث بمحيط موقع غرق الطفل حول سلم الترعة الذى سقط من عليه مع احتساب اتجاه وسرعة تيار المياه.

ودفع مرفق إسعاف الغربية بسيارة إسعاف كتأمين طبي ولتقديم الخدمة الصحية المطلوبة ولسرعة نقل الطفل إلى المستشفى فور العثور عليه.

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