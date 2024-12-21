ختام فعاليات الملتقى الحرفي في الدقهلية (صور )

اختتمت فعاليات الملتقى الحرفي في شباب الدقهلية ، اليوم السبت وورشة العمل الخاصة بتعليم صناعة المكرميات، بمركز شباب برمبال القديمة التابع لإدارة شباب منية النصر، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من أعضاء أندية الفتاة والمرأة بالجمعية العمومية بالمركز، في إطار التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب - أندية الفتاة والمرأة".

بإشراف مني ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومروه طاهر رئيس قسم الشباب بإدارة شباب منية النصر، والكابتن مدحت فايد رئيس مجلس إدارة مركز شباب برمبال القديمه، ومحمد سعد المدير التنفيذي بالمركز، وبحضور ريهام عبد الخالق مدربة المشروع.

فن المكرمية يعد أحد الفنون اليدوية القديمة

جاءت فعاليات ختام الملتقى الحرفي والورشة التدريبية لتعليم صناعة المكرميات، حيث عرفت المدربه ريهام عبد الخالق فى البداية فن المكرمية، حيث يعد أحد الفنون اليدوية القديمة وهو مستمد من فكرة صناعة شباك الصيد فى المدن البحرية ويعرف أيضا بفن العقد أو فن الدانتيلا، كما يمثل كذلك هذا الفن مصدر للدخل حيث يصنع منه المفروشات وزينة الحوائط.

تعريف المتدربات على الخامات المستخدمة، ونوع الخيط المستخدم في عمل المرجيحة

تضمن التدريب تعريف المتدربات على الخامات المستخدمة، ونوع الخيط المستخدم في عمل المرجيحة، وأحجام الطارات الحديد المستخدمة وكيفية أخذ المقاسات للتنفيذ وتعليم المتدربات العقدة المربعة، وتنفيذها على قاعدة المرجيحة بالمقاسات المطلوبة.

كيفية استخدام أشغال المكرمية في الستائر والحقائب

كما ركزت المدربه ريهام عبد الخالق خلال الورشة على أعمال خيوط المكرمية من خلال حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية، تضفي عليها مظهرًا جماليًا، وكذلك كيفية استخدام أشغال المكرمية في الستائر والحقائب والقلائد وغيرها، هذا بالإضافة إلى معرفة الأدوات والخامات المطلوبة، وابتكار أفكار وتصميمات جديدة، وفى الختام تم استعراض المكرميات التى تم الانتهاء منها على مدار الورشة التدريبية.

الملتقى الحرفي والورشة التدريبية لتعليم فن صناعة المكرميات

الجدير بالذكر أن الملتقى الحرفي والورشة التدريبية لتعليم فن صناعة المكرميات، يهدف إلى تعليم الفتيات والسيدات المشاركات فى التدريب، هواية وحرفة رأس مالها البسيط، لمن ترغب في عمل مشروع صغير، ولكل من لها هواية الأعمال اليدوية، وكذلك تعليم الفتيات والسيدات حرفة سهلة وممتعة، وخاماتها متوفرة من خلال طرح أفكار وتصميمات جديدة.

يأتى تنفيذ فعاليات ختام الملتقى الحرفي بمركز شباب برمبال القديمه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة. واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وولاء طه مدير عام إدارة شباب منية النصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.