طريقة حساب شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية وسابقة الدفع والقديمة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة حساب شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بالعدادات الكودية القانونية والعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية القديمة، وهل تختلف من عداد لآخر أم لا.

طريقة حساب شرائح الكهرباء العدادات الكودية القديمة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة محاسبة المواطنين من مالكي العدادات الكودية القانونية والعدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع واحدة ومعلنة طبقا لـأسعار شرائح الكهرباء المطبقة والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها من شهر أغسطس الماضي وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة المنازل والعقارات المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم، والشقق التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك فيجري تركيب لها عدادات كودية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ويكون نظام المحاسبة موحدة بسعر 214.5 قرشا، وذلك طبقا لقرارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة ويتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش لكل كيلووات ساعة من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية، ويتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.

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