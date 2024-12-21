السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طريقة حساب شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية وسابقة الدفع والقديمة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
ads

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة حساب شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بالعدادات الكودية القانونية والعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية القديمة، وهل تختلف من عداد لآخر أم لا.

طريقة حساب شرائح الكهرباء العدادات الكودية القديمة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن طريقة محاسبة المواطنين من مالكي العدادات الكودية القانونية والعدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع واحدة ومعلنة طبقا لـأسعار شرائح الكهرباء المطبقة والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها من شهر أغسطس الماضي وهي كالتالي:

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة المنازل والعقارات المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم، والشقق التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك فيجري تركيب لها عدادات كودية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ويكون نظام المحاسبة موحدة بسعر 214.5 قرشا، وذلك طبقا لقرارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة ويتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش لكل كيلووات ساعة من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية، ويتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدادات الكودية العدادات الكودية القانونية العدادات مسبقة الدفع العدادات الميكانيكية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء شرائح الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء

مواد متعلقة

حقيقة وجود سعرين لشرائح الاستهلاك بعدادات الكهرباء

3 حالات تتسبب في فصل الكهرباء عن العداد مسبق الدفع

طريقة جديدة للنصب، ضبط كهربائى تلاعب فى عدادات الكهرباء بمدينة نصر

منح الرخصة الذهبية لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان
ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة غدا بالبحر المتوسط

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يصدر حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء أحياء بعضهم شملتهم حركة الوزارة

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية