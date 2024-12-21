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حقيقة مزاعم وجود سعرين لشرائح الاستهلاك بالعدادات.. الكهرباء تحسم الجدل

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء
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انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأقاويل التي تزعم وجود سعرين لـشرائح الكهرباء في مصر للقطاع المنزلي.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن في حالة العدادات القانونية يتم حساب المواطنين وفقا لنظام شرائح الاستهلاك المنزلي والمعتمدة من جانب مجلس الوزراء ويجري العمل بها من بداية شهر أغسطس الماضي وهي كالتالي:

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه
شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 
شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة المنازل والعقارات المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم، والشقق التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك فيجري تركيب لها عدادات كودية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ويكون نظام المحاسبة موحدة بسعر 214.5 قرشا، وذلك طبقا لقرارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة ويتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش لكل كيلووات ساعة من اول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية، ويتم المحاسبة بهذا السعر من اول كيلو وات طوال الشهر.

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