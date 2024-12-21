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اقتصاد

ماذا يحدث بحركة مؤشر الذهب عالميا؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

أونصة الذهب عالميا
أونصة الذهب عالميا - فيتو

مؤشر الذهب عالميا، استطاع مؤشر الذهب  بحركة التداولات العالمية، أن يحافظ على استقراره عند المستوى 2623 دولارا للأونصة الواحدة، رغم ارتفاع مؤشر الدولار بالتداولات عالميا، وذلك بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بنهاية الأسبوع الماضي. 

اقرأ التالى: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

حركة مؤشر الذهب بالتداولات 
حركة مؤشر الذهب بالتداولات 

حركة المؤشرات عالميا 

 ارتفع مؤشر الدولار 0.56%، وهو يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بالتزامن مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي. 

 

التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي

 وتتجه الأنظار أيضًا إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي ومخطط النقاط، والتي قد تعيد تشكيل التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عامي 2025 و2026. 

مؤشر الذهب والدولار 
مؤشر الذهب والدولار 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

 

آخر تحديث لأسعار الذهب بالصاغة اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
مؤشرات الذهب 
مؤشرات الذهب 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.
حركة مؤشر الذهب 
حركة مؤشر الذهب 

 

الاستثمار فى الذهب وتحقيق الاهداف المالية 

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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