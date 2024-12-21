يوم قضائي ساخن.. محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي.. نظر قضية شبكة المفرقعات بقويسنا.. وأولى جلسات محاكمة شاب سحل شقيقه وقتله أمام أعين الناس

تشهد ساحات المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت، النظر في عدد من القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا في عدد من محافظات الجمهورية.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز محاكمات اليوم كالتالي:

نظر قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بأحد المستشفيات

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.

من المقرر أن تطلع المحكمة خلال الجلسة على التقرير النهائي الصادر عن الطب الشرعي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب المتهم.

كانت جهات التحقيق قد أحالت طبيب النساء والتوليد الشهير إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاة السيدة هاجر حمدي، زوجة الداعية عبدالله رشدي.

ووصفت التحقيقات الواقعة بأنها حالة إهمال طبي فادح استدعى إحالة الطبيب إلى المحاكمة.

محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بشبكة المفرقعات بقويسنا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، محاكمة أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا"، بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم.

محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية بالجيزة

تواصل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، نظر محاكمة رجل أعمال على خلفية اتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه، وتستمتع المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة مسدس، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول، بحيازته أو إحرازه.

كما حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا له.

ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

استكمال محاكمة 117 متهمًا في قضية اللجان الإعلامية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، استكمال محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.

ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه لبعض المتهمين، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام في منشأة القناطر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بقرية نكلا في منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15019 لسنة 2024، للمتهم "عمر. ر"، 25 سنة، عامل، أنه في يوم 20 يونيو الماضي قتل شقيقه "عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتى باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتله بجسده.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الشاب مصاب بعدة طعنات وإصابات متفرقة بالجسد، وتمكن الأمن من ضبط المتهم شقيق المجني عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه.

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