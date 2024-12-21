أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل على طريق كفر الدوار

حصلت فيتو على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل على طريق كفر الدوار - سيدى غازى بالبحيرة.

المتوفون هم: "صفاء السيد" 38 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، "دنيا ضاحى السيد" 14 عاما، مقيمة بـ منيا القمح بالشرقية، "ياسين ضاحى السيد" 13 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، و"عبد الرحمن ضاحى السيد" 11 عاما، مقيم بمنيا القمح بالشرقية، وتم إيداع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون كل من: "مصطفى عبدالحميد قبيسي" 18 عاما، مقيم بسيدى غازي، مصاب بكسور مضاعفة متفرقة بالجسد، "طفلة مجهولة الهوية، 13 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و"داليا ضاحى السيد" 18 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مينى باص ودراجة بخارية تروسيكل، بطريق كفر الدوار- سيدى غازى بالقرب من كوبرى الجلاء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى كفر الدوار العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.