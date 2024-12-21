السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل على طريق كفر الدوار

أسماء ضحايا حادث
أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل

 حصلت فيتو على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل على  طريق كفر الدوار - سيدى غازى بالبحيرة

المتوفون هم:  "صفاء السيد" 38 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، "دنيا ضاحى السيد" 14 عاما، مقيمة بـ منيا القمح بالشرقية، "ياسين ضاحى السيد" 13 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، و"عبد الرحمن ضاحى السيد" 11 عاما، مقيم بمنيا القمح بالشرقية، وتم إيداع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

والمصابون كل من: "مصطفى عبدالحميد قبيسي" 18 عاما، مقيم بسيدى غازي، مصاب بكسور مضاعفة متفرقة بالجسد، "طفلة مجهولة الهوية، 13 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و"داليا ضاحى السيد" 18 عاما، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مينى باص ودراجة بخارية تروسيكل، بطريق كفر الدوار- سيدى غازى بالقرب من كوبرى الجلاء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى كفر الدوار العام.

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فيتو طريق كفر الدوار بالبحيرة منيا القمح بالشرقية

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