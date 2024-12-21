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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

 أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيلة فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أستون فيلا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

تشكيل أستون فيلا 


 تراجع أداء مانشستر سيتي


وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.


ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي 


يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 25 نقطة. يعكس هذا الترتيب صعوبة المباراة المتوقعة بين الفريقين.

 موقف جوارديولا مع مانشستر سيتي


رغم التكهنات حول مستقبله، أكدت تقارير صحفية أن بيب جوارديولا لا يفكر في الاستقالة من تدريب مانشستر سيتي، ويرغب في استكمال عقده الذي يمتد حتى عام 2027.


 

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

تاريخ مواجهات الفريقين


ويمتلك مانشستر سيتي سجلًا تاريخيًا أفضل في مواجهات الفريقين، حيث حقق الفوز في 71 مباراة مقابل 47 خسارة و38 تعادل.

 ويعتبر الأوروجوياني سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين.


فيما تفوق مانشستر سيتي بشكل كبير على أستون فيلا من حيث القيمة السوقية للفريق.

 ويعتبر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند أغلى لاعب في المباراة.
 

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