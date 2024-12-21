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رياضة

غموض حول موقف دوناروما من الاستمرار في باريس سان جيرمان

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

أثارت تقارير صحفية فرنسية، مؤخرا الجدل حول الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله مع العملاق الفرنسي.

وكيل دوناروما يثير الجدل حول مستقبل اللاعب 

وصرح إنزو رايولا وكيل أعمال دوناروما، عبر إذاعة راديو "سبورتيفا" قائلا: "تعاقد دوناروما مع باريس سان جيرمان ينتهي عام 2026، ونحن في حالة انتظار".

وأكد رايولا: "كل الاحتمالات واردة، وفي الوقت الحالي نحن نترقب الأمور".

وانضم حارس المرمى الإيطالي لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021 بصفقة انتقال حر قادما من إيه سي ميلان الإيطالي.

وزاد الجدل حول مستقبل جيانلويجي دوناروما بسبب جلوسه بديلا في الفترة الأخيرة خلال أكثر من مباراة بقرار من الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق.

وأكدت تقارير صحفية غضب دوناروما من قرار إنريكي، لكونه الحارس الأساسي للفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما كان يتناوب حراسة المرمى مع زميله السابق كيلور نافاس في الموسم الأول له داخل جدران حديقة الأمراء.

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