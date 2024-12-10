دوري أبطال أوروبا، حكيمي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام سالزبورج

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة سالزبورج، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لـدوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، لي كانج إن، وجونسالو راموس.

تشكيل سالزبورج

شلاجر، بايدو، كابالدو، بيدستورب، راتكوف، جورنا دواث، جيندو، جلوخ، نيني، ييو، وديديتش.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج المركز 32 برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 بينما تخوض الفرق في المراكز من 9 إلى 24 مباريات فاصلة ليكمل عقد ثمن النهائي.

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