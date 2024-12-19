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رياضة

أول تعليق من مدافع موناكو بعد تسببه في إصابة خطيرة لحارس باريس

إصابة حارس باريس
إصابة حارس باريس

اعتذر ويلفريد سينجو، مدافع موناكو، عن تسببه في إصابة قوية في وجه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال مباراة في الدوري الفرنسي.

وسالت الدماء على وجه دونارما بعدما اصطدم حذاء منافسه بوجهه في المباراة التي فاز بها سان جيرمان 4 / 2 على موناكو أمس الأربعاء.

وحاول سينجو، الذي تم التصدي لتسديدته، القفز فوق دوناروما، ولكن بدلًا من ذلك ضرب وجهه.

وكتب سينجو عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين الإيطالية والفرنسية: "بالتأكيد تصرفي لم يكن مقصودًا، ولكني تمكنت بعد ذلك من رؤية أنه تعرض لإصابة كبيرة في وجهه. أتمنى لك التعافي التام".

وتلقى دوناروما العلاج في أرض الملعب، وفي النهاية تمكن من الوقوف وخرج من الملعب وتم استبداله بالحارس البديل ماتفي سافونوف.

وأظهرت الصور إصابة دوناروما بجرح تحت عينه اليمنى.

وكان سانجو، الذي تم تحذيره بالفعل، محظوظًا لتفادي الحصول على البطاقة الحمراء.

وذكر نادي سان جيرمان أن دوناروما سوف يخضع لفحوص طبية اليوم الخميس، وعلى الأرجح سيتم إراحته لعدة أيام.

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باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما سائل التواصل الاجتماعى كبير

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