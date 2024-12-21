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رياضة

خليجي 26، منتخب قطر يسعى لتصحيح المسار وكسر "نحس" النهائيات

منتخب قطر،فيتو
منتخب قطر،فيتو

خليجي 26، تترقب الجماهير العربية خاصة الخليجية انطلاق بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” اليوم السبت، والتي ستقام بدولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.

ويبدأ منتخب قطر “العنابي” مهمته اليوم أمام الإمارات في تمام التاسعة مساء.

تاريخ منتخب قطر ببطولة كأس الخليج 

انطلقت مسيرة المنتخب القطري لكرة القدم في بطولات كأس الخليج العربي منذ النسخة الأولى التي انطلقت في البحرين عام 1970. 

رغم النتائج المتواضعة في البداية، إلا أن المشاركة شكلت نقطة انطلاق مهمة للمنتخب، حيث بدأ ببناء أساس قوي للمستقبل.


فشل منتخب قطر النسخة الأولى 


في النسخة الأولى، احتل المنتخب القطري المركز الأخير، إلا أن اللاعب خالد بلان تمكن من خطف الأنظار وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.


منتخب قطر يحقق الميدالية البرونزية 


مع مرور الوقت، بدأ المنتخب القطري يحقق تقدمًا ملحوظًا في النسختين الثالثة والرابعة من البطولة، حيث حقق المنتخب القطري الميدالية البرونزية.

 

 اللقب الأول وتاريخ جديد


وشهدت نسخة عام 1992 تحولًا كبيرًا في مسيرة المنتخب القطري، حيث تمكن من تحقيق لقبه الأول في البطولة ويعد هذا الإنجاز التاريخي كسر هيمنة المنتخبين الكويتي والعراقي على اللقب، وفتح آفاقًا جديدة لكرة القدم القطرية.


بعد 12 عامًا من اللقب الأول، استضافت قطر البطولة مرة أخرى وحققت اللقب الثاني  هذا التتويج يؤكد تطور كرة القدم القطرية وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات.


 اللقب الثالث خارج الديار عام 2014


في نسخة عام 2014، كتب المنتخب القطري فصلًا جديدًا في تاريخه، حيث تمكن من تحقيق لقبه الثالث خارج الديار. هذا الإنجاز يعكس قوة المنتخب وثبات مستواه.


واستمر المنتخب القطري في المشاركة في البطولة، مما يعكس حرصه على تطوير كرة القدم القطرية والحفاظ على مكانته بين المنتخبات الخليجية.

المشاركة الاخير بالبصرة 


مشاركة المنتخب القطري بالمنتخب الرديف في النسخة الأخيرة من البطولة، وتأهله إلى المربع الذهبي، يؤكد وجود جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، مما يبشر بمستقبل واعد لكرة القدم القطرية في البطولات الخليجية.

ففي النسخة الماضية بخليجي 25 في البصرة، اكتفى الفريق القطري ببلوغ نصف النهائي قبل أن يخسر من العراق ويودع البطولة ليستمر غيابه عن منصة التتويج التي يأمل العودة إليها بعد غياب 10 سنوات كاملة عن آخر لقب حققه عام 2014.

إقالة مدرب قطر قبل بطولة خليجي 26 

 

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقالة الإسباني ماركيز لوبيز مدرب المنتخب الأول وتعيين مساعده ومواطنه لويس جارسيا خلفًا له مؤقتًا وذلك قبل أيام من بطولة خليجي 26.


وقاد ماركيز المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.

وكانت الهزائم الثلاث للمدرب خلال المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2026 الأمر الذي عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الثالث في المجموعة الأولى متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة وست عن أوزبكستان الثانية وتسع عن إيران المتصدر.

 

ويبلغ جارسيا 43 عامًا، وقد تولى تدريب نادي إسبانيول لموسم 2022-23 قبل أن يتعاقد معه الاتحاد القطري كمساعد للوبيز بطلب من الأخير، بعد 20 يومًا من توليه المهمة.


تاريخ مشاركات منتخب قطر في كأس الخليج


وشاركت قطر في كل النسخ السابقة لبطولة كأس الخليج "25 مرة".
ولعب منتخب قطر 114 مباراة، فاز بـ43 منها وتعادل في 29 وخسر في 42 مباراة، سجل 140 هدفًا واهتزت شباكه 136 مرة.


ويتمثل أبرز إنجازات العنابي في الفوز باللقب 3 مرات منها أعوام 1992 و2004 و2014.


أعلى انتصار حققه منتخب قطر كان على حساب اليمن في خليجي 25 بنتيجة (6-0)، أما أقسى خساراته فكانت أمام السعودية في النسخة الخامسة بنتيجة (0-7).

يلتقي منتخبا قطر والإمارات، اليوم السبت،في مستهل دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024، التي ستقام حتى  3 يناير 2025 المقرر إقامتها في دولة الكويت.

 

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