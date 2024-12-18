الموعد والقنوات الناقلة وجدول مباريات خليجي 26

خليجي 26، يترقب عشاق الكرة العربية انطلاق بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 من يناير المقبل 2025، في دولة الكويت.

نظام بطولة كأس الخليج العربي

وتقام بطولة كأس الخليج العربي«خليجي 26»، على نظام مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم الحسم بنظام خروج المغلوب، وحتى الوصول للمباراة النهائية، والتي تلعب في 3 يناير 2025.

ويشارك في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26» 8 منتخبات وهم: (الكويت، السعودية، قطر، عمان، البحرين، منتخب الإمارات، العراق، اليمن).

موعد انطلاق بطولة خليجي 26



ومن المقرر أن تنطلق مباريات خليجي 26، يوم السبت المقبل الموافق 21 من ديسمبر الجاري، بمواجهتي الكويت ضد عمان، والإمارات ضد قطر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت ضد عمان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقام مباراة الإمارات ضد قطر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباريات خليجي 26



وتنقل مباريات خليجي 26 عبر العديد من القنوات، وهي: قناة الكأس القطرية، والكويت الرياضية، والرياضية العراقية، والبحرين الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وعمان الرياضية، ودبي الرياضية.

وحصد منتخب العراق النسخة الماضية من كأس الخليج العربي «خليجي 25»، للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فاز على سلطنة عمان بنتيجة (3-2)، في النهائي الذي امتد للوقت الاضافي.

جدول مواعيد مباريات خليجي 26

ومن المقرر أن يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في أولى مواجهات نصف النهائي يوم 31 ديسمبر الجارى، ويلتقى في اليوم نفسه بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى على استاد جابر الأحمد الدولي، وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربى مساء الجمعة 3 يناير المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:

السبت 21 ديسمبر:

الكويت – عمان – السابعة مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي)

الإمارات - قطر – التاسعة مساء - (استاد جابر المبارك)

الأحد 22 ديسمبر:

العراق – اليمن – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر المبارك)

السعودية – البحرين – السابعة والنصف مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي)

الثلاثاء 24 ديسمبر:

عمان - قطر – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر المبارك)

الإمارات - الكويت – السابعة والنصف مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي)

الأربعاء 25 ديسمبر:

اليمن - السعودية – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر المبارك)

البحرين - العراق – السابعة والنصف مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي)

الجمعة 27 ديسمبر:

الكويت - قطر – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي)

الإمارات - عمان – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر المبارك)

السبت 28 ديسمبر:

البحرين - اليمن – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر المبارك)

العراق - السعودية – الرابعة والنصف مساء - (استاد جابر الأحمد الدولي).

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