رئيس الهوكي يجتمع بمناطق الاتحاد لعرض خطة العمل (صور)

الهوكي، عقد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، اجتماعا هاما بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، برؤساء الفروع والمناطق، لمناقشة الخطوط العريضة لطريقة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، وطارق مصطفى رئيس لجنة الفرق القومية، وإيهاب زين المدير التنفيذي للاتحاد.

كما حضر الاجتماع كل من، أحمد عصمت رئيس منطقة القاهرة، وخالد عابدين رئيس منطقة الشرقية واللواء حمدي عبد النبي رئيس منطقة القناة والمهندس عاصم عثمان رئيس منطقة الإسكندرية.

وتضمن الاجتماع قيام اللواء أشرف فرحات بعرض الساسية العامة للاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة، والاستماع لأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الفروع والمناطق، تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة والجذرية.

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