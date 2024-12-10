الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل جديد لأجهزة منتخبات الهوكي

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات اجتماعا هاما اليوم بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لاختيار الأجهزة الفنية الجديدة للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وقال "فرحات"، إن المكتب التنفيذي بصدد عقد اجتماعا هاما اليوم من أجل وضع تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، بناء على توصية من مجاهد عبد الرؤوف رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.

 

تشكيل جديد للأجهزة الفنية

وأوضح رئيس اتحاد الهوكي، أن المجلس في اجتماعات مستمرة من أجل البحث عن حلول لكافة الأزمات التي واجهت الهوكي المصري خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأزمات المالية.

وتابع: "هدفنا عودة العمل سريعا داخل منظومة المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات سواء كانت دولية أو قارية، بالإضافة لتطوير المسابقات المحلية بالشكل الذي يضمن مستقبل أفضل للعبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوكي أشرف فرحات اتحاد الهوكي المكتب التنفيذي لاتحاد الهوكي رئيس اتحاد الهوكي

مواد متعلقة

رئيس اتحاد الهوكي يصدر قرارًا بتعيين أحمد زكريا رئيسا للأجهزة الفنية

تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد برئاسة أشرف فرحات

أشرف فرحات رئيسًا لاتحاد الهوكي

بالعلامة الكاملة، اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الهوكي

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تتوجه إلى المطار استعدادا لرحلة قطر

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

3244 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مرتبات 7 مدربين قادوا منتخب مصر الوطني في آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية