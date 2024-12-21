وزير الشئون النيابية: حياة كريمة تجسيد للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والتنمية الشاملة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية الشباب التي تقيمها مؤسسة حياة كريمة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني.

الاحتفال بمبادرة حياة كريمة

أعرب المستشار محمود فوزي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمبادرة حياة كريمة، التي وصفها بأنها فكرة نبتت في عقول شباب مصر الطموح، وتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، لتتحول إلى رمز للإرادة الوطنية ودافع قوي نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

المبادرة الرئاسية نجحت في تحويل نصوص الدستور بشأن حياة كريمة إلى واقع ملموس

وأضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية نجحت في تحويل نصوص الدستور المصري، التي وردت بها عبارة “حياة كريمة” خمس مرات، إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن القيادة السياسية استطاعت، بإيمانها بعدالة الفكرة، نقل الاهتمام من المركز إلى الأطراف، لتصل جهود التنمية إلى كل شبر في مصر، بعد أن كانت مقتصرة على المدن الكبرى فقط.

الإنسان المصري كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده

وقال الوزير: اسمحوا لي أن أقتبس من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نسعى لبناء الانسان المصري بناءً متكاملًا صحيًا وعقليًا وثقافيًا، إيمانًا بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وايقونة انتصاره ومجده، فمصر القوية الحديثة، المدنية، الديمقراطيةُ هي التي تليق بالمصريين، وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم".

مبادرة حياة كريمة تعد درة تاج المشروعات القومية

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مبادرة حياة كريمة تعد درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة، لما حققته من تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمكانية، بالإضافة إلى تقديم نموذج فريد للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المبادرة أسهمت في خلق فرص عمل للشباب، ونشر ثقافة التطوع، وترسيخ مفاهيم التخطيط التشاركي لأول مرة على أرض الواقع، ما جعلها واحدة من أبرز الإنجازات التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود فوزي على أن حياة كريمة أثبتت صواب رؤية القيادة السياسية، وأن الحياة الكريمة حق لكل مصري ومصرية لا يمكن التنازل عنه أو تأجيله.

ووجه وزير الشئون النيابية، إلى المتطوعين الذين أسهموا في تحويل الحلم إلى حقيقة، متمنيًا أن يحمل المستقبل مزيدًا من الخير والتقدم.

يشار إلى أنه حضر الاحتفالية بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة بثينة مصطفي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، حاتم متولى، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات، الهيئات، والمجتمع المدني.

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