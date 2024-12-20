خليجي 26، منتخب العراق يسعى للحفاظ على لقبه وسط طموح جيل جديد

خليجي 26، يستعد منتخب العراق للمشاركة في كأس الخليج العربي والتي ستقام بدولة الكويت بداية من غد السبت حتى 3 يناير المقبل.

نجح منتخب اسود الرافدين في تحقيق اللقب ثلاث مرات قبل العام 1990 الذي شهد إبعاده عن المشاركة بقرار من اللجنة المنظمة لدورات كأس الخليج وذلك حتى العام 2004، ليعود ويفرض نفسه منافسًا دائمًا على اللقب ابتداء من العام 2010، إذ بلغ الدور نصف النهائي في خمس من النسخ الستة التي شارك بها، قبل أن يحقق لقبه الرابع في النسخة الأخيرة التي استضافها في البصرة.

تاريخ مشاركات العراق في كأس الخليج-

شارك العراق في 14 نسخة من بطولات الخليج، وانسحب من نسختي 1982 و1990.. بينما غاب للحرمان ما بين 1992 و2004..

لعب المنتخب العراقي 74 مباراة، حقق الفوز في 37 منها وتعادل في 25 ولم يعرف طعم الخسارة إلا في 11 مباراة.

- أبرز إنجازات العراق كان إحراز اللقب في أربع مناسبات أعوام 1979 و1984 و1988 و2023.

أعلى انتصار للمنتخب العراقي كان على حساب السعودية في خليجي 1979 بنتيجة (7-1)، أما أكبر خساراته فكانت أمام عمان بأربعة أهداف دون رد في نسخة مسقط 2009.

وعبر مشاركات العراق في كؤوس الخليج سجل لاعبوه 132 هدفًا منها 46 في أول مشاركتين فقط.

واستضافت البصرة بطولة كأس الخليج عام 2023 لينجح في تحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق على حساب المنتخب العماني في مباراة نهائية مثيرة للغاية امتدت إلى شوطين إضافيين شهدا تسجيل ثلاثة أهداف وحُسمت في الدقيقة 120+2 بهدف مناف يونس، ليحرز منتخب العراق لقبه الرابع والأول منذ 35 عامًا.

بعد رحيل السلوفيني كاتانيتش لم ينجح أي مدرب في البقاء في منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب أسود الرفدين أكثر من ست مباريات إلى أن تم التعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس في نوفمبر من العام 2022 والذي كان يعتبر اسمًا مجهولًا للكثيرين.

ارقام المنتخب العراقي مع خيسوس كاساس

ونجح كاساس في استعادة الانضباط والنظام داخل غرفة ملابس المنتخب العراقي واعتمد على جذب المواهب العديدة المنتشرة في القارة الأوروبية، ليهدي العراق لقبًا طال انتظاره في كأس الخليج التي أقيمت في البصرة 2023، كما قاد منتخب أسود الرافدين في كأس آسيا الأخيرة وحقق فيها انتصارًا تاريخيًا على المنتخب الياباني، بينما يبلي البلاء الحسن حتى الآن في التصفيات المونديالية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مع كاساس خاض منتخب العراق 29 مباراة، حقق الفوز في 17 منها وخسر خمس مباريات فقط، وهو يأمل أن يكون من بين المدربين القلائل الذين فازوا بلقب كأس الخليج مرتين عندما تنطلق منافسات (خليجي 26).

قائمة منتخب العراق لكأس خليجي 26

واستدعى كاساس اللاعب الشاب علي جاسم، صاحب الـ 20 عامًا، المحترف بفريق كومو الإيطالي، رغم أنه شارك فقط في 9 دقائق هذا الموسم مع فريقه الإيطالي، بالإضافة إلى الهداف أيمن حسين.



وتضم القائمة النهائية للمنتخب العراقي 26 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد حسن - كميل سعد - جلال حسن.

الدفاع: زيد تحسين - ريبين سولاقا - علي عدنان - أحمد يحيى - مناف يونس - علي فائز - آدم طالب - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون - مهند جعاز.

الوسط: إبراهيم بايش - علي جاسم - زيدان إقبال - أمير العماري - أمجد عطوان - يوسف أمين - بيتر كوركيس - لوكاس شليمون - أحمد ياسين - ماركو فرج.



مجموعات كأس خليجي 26



المجموعة الأولى: الكويت (المضيف) - قطر - الإمارات - سلطنة عمان.

المجموعة الثانية: العراق (حامل اللقب) - السعودية - البحرين - اليمن.

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