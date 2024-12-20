الجمعة 20 ديسمبر 2024
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سياسة

رسائل المطران عطا الله حنا خلال احتفالات عيد الميلاد في سوريا

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن الاحتفالات التي شهدتها عدة مدن ومحافظات سورية بإضاءة شجرة عيد الميلاد تعكس عشق السوريين للحياة وتؤكد تمسك المسيحيين بوطنهم. وعبّر المطران حنا عن أمله بأن تكون سوريا الجديدة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن جميع أبنائها.

 

وأشار المطران عطا الله حنا إلى أن هذه المشاهد المبهجة تجسد وحدة السوريين وتآخيهم، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد، والتي تتسم بالكثير من الهواجس والقلق. 

وأضاف: "المسيحيون في سوريا، من خلال مشاركتهم في هذه الاحتفالات، يؤكدون أنهم نور لهذا البلد ومصدر إلهام له، فهم جزء أصيل من نسيجه الاجتماعي ويحملون إرثه العريق".

ودعا المطران حنا السوريين جميعًا إلى التحلي بالحكمة والوحدة لتحقيق النهوض المنشود بسوريا الجديدة، التي يتمنى لها أن تكون بلد المحبة والإخاء والتلاقي، بعيدة عن العنصرية والكراهية.

 

وفي ختام حديثه، وجه المطران عطا الله حنا أمنياته الطيبة لسوريا ولكافة أبنائها بمختلف طوائفهم وأطيافهم، متمنيًا أن يحمل عيد الميلاد لهذا البلد السلام والاستقرار والتقدم، ليبقى رمزًا للأصالة والوطنية الحقة.

 

المطران عطا الله حنا: أرض الميلاد تفتقد العدالة والسلام

 

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا، حيث رحب بهم وقدم لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول الأعياد الميلادية المجيدة.

 

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد المطران عطا الله حنا على أهمية تذكير العالم المسيحي، شرقًا وغربًا، بأن فلسطين هي أرض الميلاد والتجسد والفداء.

وأشار إلى أن في الوقت الذي تضاء فيه الساحات والميادين بأنوار الميلاد حول العالم، يجب ألا يغيب عن الأذهان أن نور الميلاد الحقيقي بزغ من مغارة بيت لحم.

ودعا سيادته العالم المسيحي إلى رفع الصلوات من أجل فلسطين وشعبها، مطالبًا بموقف عالمي يطالب بتحقيق العدالة الغائبة وإنهاء الاحتلال.

وقال: "هنالك حرب إبادة وتطهير عرقي، وهنالك تآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. نحن دعاة سلام، لكن السلام الحقيقي هو ثمرة من ثمار العدالة، وعندما تغيب العدالة فلا يمكن الحديث عن سلام".

وأكد المطران عطا الله حنا أن رسالته ليست سياسية بل إنسانية وأخلاقية، منبثقة من انتمائه للمسيحية المشرقية ودفاعه عن حرية وكرامة الإنسان. كما دعا الكنائس المسيحية في العالم خلال فترة الاستعداد للميلاد إلى الدفاع عن فلسطين، أرض الميلاد التي تعاني الجراح، مطالبًا بوقف الحرب والمعاناة المستمرة.

وفي ختام اللقاء، قدم المطران للوفد الروماني "وثيقة الكايروس الفلسطينية" وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة في فلسطين.

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المطران عطا الله حنا سوريا عيد الميلاد الأرثوذكس المسيحيين
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