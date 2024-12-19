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محافظات

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية بالبحيرة

اعتماد جدول امتحانات
اعتماد جدول امتحانات بالبحيرة

 اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.
 

الامتحانات تبدأ السبت ١١ يناير وتنتهي يوم الخميس ٢٣ يناير 

 أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025،  وأنه تم مراعاة الإجازات الرسمية ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الأقباط  كما وجهت محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، حرصًا على سلامتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

 

تبدأ الامتحانات  بمحافظة البحيرة من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15، امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام، ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني، من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين، من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025.

والصفين الأول والثاني الثانوي العام، من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني، من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات)، من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين، من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية للصم وضعاف السمع، من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة، من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية المهنية.

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البحيرة التربية والتعليم الأقباط الدكتورة جاكلين عازر الاجازات الرسمية الامتحانات
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