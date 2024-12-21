تعذيب طفلة سودانية حتى الموت بأكتوبر، والأمن يتحفظ على أسرتها

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على أفراد أسرة سودانية مشتبه في أحدهم بالتسبب في مقتل طفلة، تعرضت للضرب المبرح، وفارقت الحياة فور وصولها للمستشفى المركزي بأكتوبر .

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا بوفاة طفلة بمستشفى أكتوبر المركزي، ويظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

وأشارت التحريات الأولية للمقدم محمد داود رئيس مباحث القسم بمقتل الطفلة "ن.ع." 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها.

أودع جثمان الطفلة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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