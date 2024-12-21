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كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري مواجهات قوية في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد التأهل على حساب الزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نهائي دوري المرتبط في المواعيد التالية:

الذهاب - الاثنين 23 ديسمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق الرجال | 8:30 مساء

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

تقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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