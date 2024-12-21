برشلونة يقترب من حل أزمة داني أولمو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، اتخذ خطوة إيجابية لحل أزمة نجمه داني أولمو.

وانضم أولمو لصفوف النادي الكتالوني، مطلع الموسم الجاري، قادما من صفوف لايبزيج بعد تألقه في يورو 2024، لكن تم تسجيله حتى نهاية عام 2024، ولا يحق له المشاركة بداية من يناير المقبل.

تمويل عقد أولمو وتسجيله تم بطريقة غير تقليدية، حيث استند إلى استغلال غياب بعض اللاعبين المصابين لفترات طويلة كحل مؤقت.

وبحسب برنامج "Jijantes" الإسباني الشهير، فإن والد اللاعب ميكيل أولمو والمحامي رامون فالنسيا اجتمعا مع إدارة النادي أمس لإجراء محادثات مهمة، والتي ينظر إليها كخطوة إيجابية نحو الحل.

وأردف: "المفاوضات لا تزال جارية، ولكن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن برشلونة بحاجة إلى جمع حوالي 60 مليون يورو قبل نهاية عام 2024 لتغطية النفقات الرئيسية وضمان استمرار أولمو مع النادي الكتالوني".

وترددت أنباء قوية حول وجود شرط في عقد أولمو، يتيح له فسخ عقده مجانا في أي فترة انتقالات، ما لم يتمكن النادي من تسجيله.

ويحل فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشرة من الليجا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمتلك برشلونة 38 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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