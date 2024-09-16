دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب أولمو

كشفت تقارير صحفية أن هانز فليك مدرب برشلونة، يفاضل بين 3 بدائل من أجل تعويض داني أولمو أمام موناكو، الخميس المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وكان داني أولمو تعرض للإصابة خلال مواجهة جيرونا، ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة المقبلة للبارسا.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن فليك لديه 3 خيارات من أجل تعويض أولمو أمام موناكو، وسيكون الحل الأول وضع فيران توريس في مركز الجناح الأيسر، مع إعادة رافينيا إلى خط الوسط.



أما الحل الثاني، سيكون وضع رافينيا كجناح أيسر، مع الاعتماد على بابلو توري في خط الوسط إلى جانب بيدري وكاسادو.

وكان توري قد لعب أساسيا في مباراتي المنتخب الإسباني تحت 21 عاما أثناء فترة التوقف الدولي، واستعاد إيقاع المباريات.

ولدى فليك خيار ثالث لتعويض غياب أولمو، بالاعتماد على إريك جارسيا كلاعب وسط أمام الدفاع، ومنح كاسادو مركز أكثر تقدما في الملعب.

برشلونة يهزم جيرونا

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.