حبس صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على صاحب شركة لاستيلائه على أموال المواطنين بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف الشركة وضبط مالكها، المدير المسئول "له معلومات جنائية".

وعُثر بداخل الشركة على (جوازات وصور جوازات سفر لعدد من الأشخاص – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - دفتر إستلام نقدية - أكلاشيه خاص بالشركة - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – 3 هواتف محمولة "تحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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