الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة النصب على مواطنين بالجيزة

القبض على صاحب شركة،فيتو
القبض على صاحب شركة،فيتو

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج  بالجيزة.

 

القبض على صاحب شركة لاستيلائه على أموال المواطنين بالجيزة

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية  بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف الشركة  وضبط مالكها، المدير المسئول "له معلومات جنائية".

 

 وعُثر بداخل الشركة على (جوازات وصور جوازات سفر لعدد من الأشخاص – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - دفتر إستلام نقدية - أكلاشيه خاص بالشركة - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – 3 هواتف محمول "تحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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