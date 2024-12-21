إحالة سيدة للجنايات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.



بدأت الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية (4 أشخاص) تم ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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