وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته بمدينة سانت كاترين، بتفقد المنتجع الجبلى ومركز الزوار بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، ورافقه خلال الجولة مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بموقع تنفيذ المنتجع السياحي الجبلى، وتفقد نماذج لأعمال التشطيبات والتأثيث، موضحًا أن المنتجع السياحي الجبلى، يضم 44 فيلا وشاليه، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا علي مساحة 1500 م2، تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسًا خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، بجانب إنشاء ناد اجتماعى جديد على مساحة 1600 م2 لأهالي المدينة.



كما تفقد الوزير ومرافقوه، مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادي المقدس علي مساحة 3170 م2، ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبني حديث ويتكون المبنى من دورين أرضى وأول وسطح مشاة، ويشمل (استقبال ومعلومات – محلات هدايا تذكارية – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافيتريا – صيدلية – قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء – بحيرة صغيرة – حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والاتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة).



وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يهدف المشروع لتطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وهو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى، موضحًا أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، يتولى تنفيذ أعمال التطوير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.



وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشددًا على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكدًا على وجوب تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة.

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