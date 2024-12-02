الشربيني يكلف بتخصيص فريق عمل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وكلف وزير الإسكان، مسئولى جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، على مدار الساعة، والتفرغ الكامل لمتابعة المشروع بكل مكوناته، من أجل الالتزام بالانتهاء فى المواعيد المحددة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم كافة المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.



كما تفقد وزير الإسكان، مبنى السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2، وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.

أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)

فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.



وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشددًا على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكدًا على وجوب تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة.



كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتابع موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتى ستغذى محطة سانت كاترين، وكذا أعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة.

وبدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، بحد أقصى وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وموافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف وفقًا لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحًا أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

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