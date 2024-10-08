طرح جديد لأراضى التخصيص الفوري بالصعيد

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة بالصعيد.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة ارض ورش بمساحة 300 متر بسعر 1185 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1800 متر بسعر 4155 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1025 مترا بسعر 3975 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1142 مترا بسعر 3975 جنيها، وارض ورش بمساحة 600 متر بسعر 1185 جنيها.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات محطات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ محطات رفع مياه شرب وصرف صحي وصناعي جديدة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمدينة بدر، وتم التوجيه بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطات القائمة، بجانب توفير المهمات والمكونات الكهروميكانيكية للمحطات بالمواصفات المطلوبة.

كما وجه وزير الإسكان، بدفع الأعمال بالمشروعات الجارية، والتنبيه على الشركات ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والخطة الزمنية لاستلام المشروعات، وزيادة عدد المعدات والعمالة لتحقيق أسرع استفادة من المحطات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، مشروع محطة تغذية مياه الشرب رقم 5، والتي تم تنفيذها بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه، والمكونة من 9 طلمبات مرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة بالمدينة، والتي تحتوي أيضا على عدد ٢ خزان سعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن، حيث تم تشغيلها مؤخرًا لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين.