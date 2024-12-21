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رياضة

جيرونا يزيد أوجاع بلد الوليد بثلاثية في الدوري الأسباني

فريق جيرونا، فيتو
فريق جيرونا، فيتو

فاز فريق جيرونا بثلاثة مقابل لا شيء على بلد الوليد في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد مونتيليفي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

 وأحرز الهدف الأول لجيرونا ديفيد لوبيز في الدقيقة 31 

وأضاف الهدف الثاني أبيل رويز في الدقيقة 39.

بينما عزز أرنوت جروينفيلد فوز جيرونا بالهدف الثالث في الدقيقة 81

 

تشكيل فريق جيرونا 

تشكيل فريق بلد الوليد 


تاريخ من المواجهات بين الفريقين 

ويمتلك الفريقان تاريخًا حافلًا بالمواجهات المباشرة، حيث سبق لهما أن التقيا في 18 مباراة وبعد فوز جيرونا اليوم أصبح الفريقان متعادلان في الفوز على كل منهما  في 7 مباريات و4 تعادلات.


وبهذا الفوز يحتل فريق جيرونا  المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة.

 بينما يتبقى  بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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الدوري الإسباني بلد الوليد فريق بلد الوليد فريق جيرونا

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