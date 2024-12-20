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رياضة

ريال مدريد ينافس كبار السعودية على ضم نجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

 أبدى مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد رغبته في مغادرة ناديه في ظل عدم مشاركته في المباريات.

صراع لضم راشفورد 

يأتي ذلك وسط اهتمام ناديي الهلال السعودي والاتحاد وعملاق الدوري الإسباني ريال مدريد بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، اليوم الجمعة، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا يزال على رادار ريال مدريد، الذي كان قد أبدى اهتمامًا به في السابق كجزء من خطط التعاقد مع نجوم جدد.


وفي نفس السياق، كشفت تقارير عن دخول نادي الهلال في منافسة مع الاتحاد للحصول على خدمات النجم الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أكد الصحافي التركي أكرم كونور أن الهلال يخطط للتعاقد مع راشفورد، مشيرًا إلى أن الصفقة ستتم في حال رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الفريق.


وأكدت صحيفة "التلجراف" الأمريكية توقعات رحيل راشفورد عن اليونايتد في يناير 2025، مشيرةً إلى أن دوري روشن السعودي للمحترفين قد يكون خطوة محتملة للاعب.

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