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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وهيلاس فيرونا سلبيا بالشوط الأول

ميلان
ميلان

تعادل فريق هيلاس فيرونا وميلان سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.  

تشكيل ميلان 

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيميرسون رويال – ماتيو جابيا – ماليك ثياو – أليكس خيمينيز

خط الوسط: يوسف فوفانا – فيليبو تيراتشانو – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام – صامويل تشوكويزي

ترتيب هيلاس فيرونا وميلان

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة.

وبينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن كالياري الذي يتواجد في مناطق الهبوط

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الدوري الإيطالي ميلان فيرونا وميلان هيلاس فيرونا فيرونا

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