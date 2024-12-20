الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بمسابقة دوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

تشكيل البنك الأهلي ومودرن سبورت 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز


وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..أحمد صبحى 
خط الدفاع..سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط..سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو 
خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو أنور 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي 
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.

 

مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي

 ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تلقى مودرن سبورت هزيمة قاسية أمام سيراميكا برباعية في الجولة الماضية في حين تعادل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى أمام الأهلى في نفس الجولة.

مودرن بمدرب جديد 

 ويقود الفرنسي فرانك دوماس مودرن سبورت، في أول ظهور له حيث يسعى إلى تحقيق الفوز في بداية مشواره مع الفريق خلفا للراحل طلعت يوسف.

ترتيب مودرن سبورت والبنك الأهلي

 ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف

وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز مودرن سبورت نادي البنك الأهلي البنك الأهلى ومودرن سبورت فرانك دوماس أحمد عاطف دوري نايل

مواد متعلقة

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام مودرن سبورت

بعد موسم استثنائي، وادي دجلة يكرم بطل العالم علي فرج

إنبي المنتعش يواجه الجونة المتحفز في الدوري المصري

مودرن سبورت في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، التعادل السلبي يحسم مباراة المصري وحرس الحدود

الدوري الممتاز، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك

الدوري الممتاز، المصري يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود في الشوط الأول

الدوري الممتاز، بابا بادجي يقود تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود
ads

الأكثر قراءة

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا بضربة أمريكية استهدفته في دير الزور

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

المفوضية الأوروبية توافق على صرف قرض بمليار يورو لمصر

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)

بعثة شباب بلوزداد تصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

مصدر بالأهلي: الخطيب يستقر على تكليف وليد سليمان بمنصب مدير الكرة

منوعات

المزيد

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القزم في المنام وعلاقتها بالوقوع في الهموم والأحزان

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية