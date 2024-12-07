السبت 07 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"شادي في عيون العالم " في معرض فني بمتحف أحمد شوقي

معرض شادي في عيون
معرض "شادي في عيون العالم"، فيتو

يستضيف متحف أحمد شوقي التابع لقطاع الفنون التشكيلية معرض "شادي في عيون العالم" والذى يفتتح في الخامسة من مساء يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر، ويستمر حتى يوم 14 ديسمبر 2024.

 ويأتي في إطار احتفال وزارة الثقافة "بيوم شادي"، والذي ينظم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو  وزير الثقافة، ضمن خطة الوزارة  لتسليط الضوء على المبدعين الذين سعوا في مسيرة عطائهم لإعلاء قيمة الهوية الوطنية المصرية وتأثروا بها.

وصرح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ أن هذا النشاط ينفذ بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، بهدف توظيف أحد مجالات الفنون التشكيلية للتعبير عن التقدير لعطاء الفنان شادي عبد السلام، ورحلته الإبداعية، وتأثره بالموروث الثقافي المصري، ورؤية فناني العالم لذلك.

فوزي مرسي: معرض شادي في عيون العالم يضم أكثر من ١٠٠ عمل فني

وقال الفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية ومنسق المعرض: إن المعرض يضم ما يقرب من ١٠٠ عمل فني، بمشاركة فنانين من دول العالم المختلفة من بينها: العراق، الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، أندونيسيا، البرازيل، روسيا، البرتغال، الهند، الصين، أوروجواي، كرواتيا، مونتنيجرو، ماليزيا، تركيا، إيطاليا، بيرو، مقدونيا، رومانيا، صربيا، نيبال، السويد، بولندا، بالإضافة إلى مصر.

يذكر أن الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ حرصت في السنوات الأخيرة على تكريم الكثير من الرموز الثقافية في معارضها حيث نظمت معارض لتكريم أسماء: "نجيب محفوظ، جارسيا ماركيز، طاغور، أم كلثوم ".

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متحف أحمد شوقي الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الجمعية المصرية للكاريكاتير أحمد فؤاد هنو

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