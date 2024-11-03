شروط الخروج على المعاش المبكر مع بدء تفعيل الاشتراطات الجديدة

وفقا لـقانون التأمينات والمعاشات بتطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف الذى جاوز سن الخمسين طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.



حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

القانون حدد مستحقى المعاش



وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش كالتالى:

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد



- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.



- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.



- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.



- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.