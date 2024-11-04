المعاش المبكر في مصر 2024.. شروط الحصول عليه وموعد تطبيقه.. والفئات المستحقة له.. وخطوات حساب أجر التسوية

تساؤلات عديدة من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة حول موعد تطبيق سن المعاش المبكر وشروطه والفئات المستحقة لذلك ومن خلال التقرير التالي يكشف عن شروط الحصول على المعاش المبكر.

ومع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن الـ18 عاما -السن القانونية للتأمين الاجتماعي- بحيث يكون الموظف مستوفيًا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عامًا قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.

وفقا لـقانون التأمينات والمعاشات بتطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، ومن المقرر أنه في بداية عام 2025 أن يتم تغيير مدة الاشتراك التأميني للموظف المؤمن عليه لتصبح 25 سنة بدلا من 20 سنة من بداية يناير المقبل وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات.

شروط الحصول على المعاش المبكر

وشملت شروط الحصول على المعاش المبكر عدة شروط أهمها ما يلي:

_ يكون المعاش المبكر للموظف الذي لم يصل لسن الشيخوخة ولديه مدة اشتراك تأميني تصل لـ25 سنة بداية من العام الجديد.

_ حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

ويتم حساب أجر التسوية في المعاش المبكر من خلال«حساب أجر التسوية _ المدة التأمينية _ المعامل التأميني وفقا للسن».

المعاش المبكر في مصر 2024 ,فيتو

وإذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50%، يستحق الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يستحق الخروج على المعاش.

قانون التأمينات الاجتماعية

ويتم تطبيق تغيير سن المعاش المبكر من يناير القادم 2025، وفقا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تطبيق تغيير سن المعاش المبكر من يناير القادم 2025.، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر ووفقا للبند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

خطوات حساب أجر التسوية

وحول كيفية حساب أجر التسوية يتم من خلال العملية الحسابية الآتية«حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50 % يستحق الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، على أن يكون لكل سن معامل تأميني معين.

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص الخروج على المعاش المبكر 2025، وذلك عند إتمام مدة تأمينية فعلية تكون 300 شهر أي بواقع 25 سنة عمل وتأمين اجتماعي وذلك بدءًا من يناير 2025، أي أن كل موظف أمضى 25 سنة مدة تأمينية فعلية يمكنه التقديم على طلب الخروج على المعاش المبكر لمكتب التأمينات التابع له لبحث مدى انطباق الشروط عليه والتي تتلخص في: توافر مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي 300 شهر مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025، وأن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

فيما يُقر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حاليًا الخروج على معاش مبكر بمدة تأمينية 20 سنة عمل فقط، فضلًا عن أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف عند الخروج على المعاش المبكر أكثر من 50% من أجر التسوية، والتي تكون عبارة عن متوسط الأجر التأميني له خلال سنوات عمله