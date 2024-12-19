الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل متهم بقتل سيدة في أوسيم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس عاطل متهم بقتل سيدة بطعنة نافذة بالصدر خلال مشاجرة بمركز أوسيم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود استغاثة إلى شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة بدائرة مركز أوسيم.

وكشفت التحريات أن المجني عليها فتاة تبلغ من العمر 36 سنة نشبت بينها وبين أحد أقاربها مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام علي إثرها بطعنها في الصدر مما أسفر عن مصرعها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وذلك من خلال فريق يحث يعمل على تفريغ كاميرات المراقبة.

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نيابة شمال الجيزة العميد محمد ربيع قطاع شمال الجيزة ادارة شرطة النجدة النيابة العامة

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