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رياضة

علي الزاهدي أفضل لاعب في مباراة الجونة وإنبي بالدوري الممتاز

علي الزاهدي
علي الزاهدي

حصل علي الزاهدي لاعب فريق الجونة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، والتي جمعت بينهما اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وفاز فريق الجونة على إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد خالد بشارة بالغردقة، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وسجل علي محمد الزاهدي هدف الفوز لفريق الجونة في الدقيقة 85. 

تشكيل الجونة أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا – أحمد حسام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.

خط الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.

وكان على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.

تشكيل إنبي أمام الجونة 

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا -رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومحمد أوسام ومحمد حتحوت وعبدول منا وشيكو محارب وخالد أحمد وسيف سفاجا ومحمد سمير وتيندري مونوفو.

ترتيب الجونة وإنبي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجونة المركز التاسع  بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وفاز في لقاء. 

بينما يهبط فريق إنبى إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في 3. 

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