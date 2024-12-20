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رياضة

الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين الجونة وإنبي

الجونة
الجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الجونة وإنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام بينهما اليوم على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز

تشكيل الجونة إمام إنبي

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه، المقرر أن يخوض به مباراته أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الجمعة، على إستاد خالد بشارة بالغردقة، فىي إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام الجونة 

الظهور الأول لمدرب إنبي

ويسعى محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي الجديد، في العودة بالنقاط الثلاثة من الجونة في الظهور الأول له خلفًا للسيد ياسين.

ترتيب الجونة ضد إنبي

يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف حتى الآن واستقبلت شباكهم هدفًا.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف

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