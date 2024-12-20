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حوادث

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
 

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 وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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