إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

تسبب الإعصار الاستوائي "تشيدو"، الذي اجتاح مايوت الفرنسية، في أضرار مادية وبشرية وصفتها تقارير إعلامية بـ الكارثية.

الاعصار الاستوائي في مايوت الفرنسية

كما أدي أيضًا إعصار تشيدو، إلى كارثة صحية تثير القلق من تفشي وباء الكوليرا بين المتضررين، وبينهم مهاجرون يخشون الاعتقال من قبل السلطات الفرنسية وترحيلهم أثناء طلبهم للمساعدة.

وبحسب قناة "سي نيوز"، فقد أسفر مرور الإعصار في مايوت، عن كارثة صحية تجلت في نقص في المياه، والفيضانات، إضافة إلى نقص في الوسائل الصحية، ما يزيد من احتمال عودة ظهور الكوليرا في ذلك الإقليم الفرنسي الفقير.

والكوليرا، مرض معدٍ تسببه بكتيريا "فيبريو كوليرا" تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الهضمي، وقد تكون مميتة في 50% من الحالات إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

تنتقل الكوليرا بشكل رئيسي عن طريق تناول الماء أو الطعام الملوث بالبراز المحتوي على البكتيريا التي تتكاثر بشكل خاص في المناطق ذات الظروف الصحية السيئة، ولا سيما في حالات الكوارث الطبيعية.

أزمة المياه عامل رئيسي في مايوت الفرنسية

وتعاني مايوت منذ سنوات من أزمة مياه حادة، أصبحت أكثر عرضة لتكاثر البكتيريا المسببة للكوليرا بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار.

كما أكدت السناتورة سالاما راميا، من حزب "النهضة"، في تصريح للقناة، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية في الجزيرة تكمن في المياه، فهي إما مفقودة أو ملوثة بسبب تدفقات الطين أو فيضان شبكات الصرف الصحي.

بينما قالت وزيرة الصحة المستقيلة، جينيفيف داريوسيك: نحن في حالة يقظة شديدة بشأن الوضع الصحي للسكان، وخاصة خطر انتشار الأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا"، وأضافت: "لقد تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتوسيع مراقبتها الصحية في مايوت.

ولا توجد حالات كوليرا حاليًا، لكنني أريد أن أكون استباقية، وطلبت أن يتم تحضير 10 آلاف جرعة من لقاح الكوليرا".

جدير بالذكر أن مايوت شهدت بالفعل تفشيًا للكوليرا، حيث أصيب حوالي 200 شخص، واستغرق الأمر ثلاثة أشهر للسلطات الصحية للسيطرة عليه.

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